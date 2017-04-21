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Средняя зарплата в Польше выросла до 1173 долларов

В мире

21 апреля 2017

АА

В сравнении с февралем жители Польши стали значительно богаче.

Средняя зарплата в Польше выросла до 1173 долларов

фото: immigrant.today

Согласно Главному статистическому управлению Польши, средняя зарплата в стране в марте составил 4578 злотых - это 1173 доллара в эквиваленте.

По сравнению с февралем, средняя зарплата жителей Польши существенно выросла - тогда они зарабатывали почти тысячу евро в эквиваленте.

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