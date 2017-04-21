В Париже на Елисейских Полях произошла стрельба, есть погибшие

В Париже на центральной улице Елисейские Поля произошла стрельба. По уточненным данным МВД, погиб один полицейский, еще двое получили ранения.

Французская прокуратура квалифицировала произошедшее как теракт, информацию также подтвердил президент страны Франсуа Олланд, пишет newsru.com.

АР сообщает, что стрелявший был известен спецслужбам как возможный экстремист. Полиция разыскивает сообщника подозреваемого. ЧП произошло за два дня до первого тура президентских выборов Полицейскую машину расстреляли на светофоре.

По информации телеканала BFMTV, неизвестный, открывший огонь по полицейским в районе магазина Marks & Spencer, был вооружен армейским оружием, возможно автоматом Калашникова. Перестрелка была крайне ожесточенной, отмечают журналисты. Информацию о стрельбе на Елисейских Полях подтверждают журналисты BNO News. По их данным, преступник, личность которого устанавливается, был застрелен на месте. Погиб один сотрудник полиции. Второй полицейский, получивший огнестрельные ранения, был госпитализирован. Около полуночи по Москве сообщалось, что он погиб, но позднее в МВД уточнили информацию о жертвах: двое сотрудников полиции ранены, лишь один был убит нападавшим.

По информации Daily Mail, район вокруг инцидента оцеплен, движение транспорта приостановлено. На место происшествия уже прибыли сотрудники спецслужб, правоохранительные органы и медики. На странице парижской полиции в Twitter появились рекомендации жителям и гостям столицы избегать района Елисейских Полей.

"Избегайте Елисейских Полей и следуйте указаниям сотрудников полиции", – говорится в сообщении. The Guardian со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает, что нападавших было двое. Один из них был застрелен на месте, а второму, по всей видимости, удалось скрыться.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление главы МВД Франции Маттиаса Фекля уточняет, что полицейский, который погиб на Елисейских Полях, был застрелен внутри автомобиля, когда остановился на светофоре. Министр также подтвердил ликвидацию одного из нападавших.

По неподтвержденной информации местных СМИ, в результате перестрелки также пострадал один случайный прохожий. "Ряд свидетелей утверждает, что злоумышленник был не один", – отмечает телеканал. В настоящее время вся зона Елисейских Полей перекрыта. Закрыты две станции метро. По радио транслируется предупреждение префектуры полиции, адресованное водителям, о необходимости выбирать маршруты объезда.

Позднее агентство Reuters сообщило, что второй полицейский, получивший огнестрельные ранения, скончался. При этом на данный момент поступает противоречивая информация относительно возможного сообщника преступника. По одной из версии, ему удалось скрыться, и в данное время он скрывается на одной из подземных стоянок в районе Елисейских Полей.

По другой версии, о которой, в частности, сообщает AP со ссылкой на местные власти, преступник действовал в одиночку. При этом французская прокуратура уже завела уголовное дело по факту произошедшего по статье "теракт", отмечает агентство. Кроме того, сообщается, что преступник, расстрелявший двух полицейских, был уже известен французским спецслужбам. В настоящее время в его доме проходят обыски.