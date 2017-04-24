Выборы во Франции: Макрон победил Ле Пен в крупнейших городах страны
В мире
24 апреля 2017
АА
Марин Ле Пен уступила Эмманюэлю Макрону в первом туре президентских выборов во Франции в крупнейших городах страны. В Париже за нее проголосовали лишь около 5%.
фото: euronews.com
По данным МВД Франции, избиратели крупнейших городов Франции в первом туре президентских выборов предпочли не голосовать за Ле Пен. Так, в Париже за лидера Национального фронта проголосовали 4,99% избирателей. 34% жителей французской столицы поддержали Макрона, 26% — Франсуа Фийона, пишет РБК.
В Лионе Ле Пен заняла четвертое место, получив 16%. Первые два места в этом городе получили Макрон (26%) и Фийон (23%).
В департаменте Жиронда (столица — Бордо) Ле Пен получила 18%, уступив Макрону и Жану-Люку Меланшону. Аналогичная ситуация сложилась и в Тулузе, где у лидера Национального фронта 16% поддержки.
При этом Ле Пен поддержали в Марселе, Ницце, где Национальный фронт в первом туре получал первое место и на парламентских выборах, а также на севере страны, где она получила более 30% голосов.
Наибольший процент Ле Пен получила в департаменте Эна, который находится недалеко от границы c Бельгией. Там за лидера Национального фронта проголосовали 35% избирателей. Макрон получил более 30% в Париже, а также в одном из департаментов в провинции Бретань на западе Франции.
Считавшийся одним из фаворитов президентской гонки Фийон праздновал победу лишь в четырех департаментах из 95, однако при этом получил поддержку избирателей в заморских регионах в Тихом океане: во Французской Полинезии и в Новой Каледонии.
По итогам подсчета 100% бюллетеней первое место занял Макрон — у него 23,75% поддержки. У Ле Пен — 21,53%, у Фийона — 19,91%, Меленшона — 19,64%.
Во Франции открылись избирательные участки первого тура президентских выборов. Безоговорочного лидера гонки нет, по данным опросов, проведенных до выборов, французы отдают предпочтение Макрону и Ле Пен.
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