Индекс борща в Украине продолжил рост

Индекс борща на Украине (цены на овощи из борщевого набора) вырос на 31,5% за апрель текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

Как стало известно, за апрель капуста подорожала на 57,6%. Цены на морковь выросли на 43,1%, стоимость лука увеличилась на 36,1%, свеклы — на 23,8% и картофеля — на 7,8%, пишет Газета. Ру.

«Цены растут на рынке плодоовощной продукции из-за довольно непростой ситуации: к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились неблагоприятные погодные условия, которые заметно усложнили логистику и сделали поставки овощей на рынки нестабильными», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что индекс борща на Украине в 2016 году вырос почти в два раза.