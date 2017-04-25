Индекс борща в Украине продолжил рост

Индекс борща на Украине (цены на овощи из борщевого набора) вырос на 31,5% за апрель текущего года.
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Об этом сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.
Как стало известно, за апрель капуста подорожала на 57,6%. Цены на морковь выросли на 43,1%, стоимость лука увеличилась на 36,1%, свеклы — на 23,8% и картофеля — на 7,8%, пишет Газета. Ру.
«Цены растут на рынке плодоовощной продукции из-за довольно непростой ситуации: к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились неблагоприятные погодные условия, которые заметно усложнили логистику и сделали поставки овощей на рынки нестабильными», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что индекс борща на Украине в 2016 году вырос почти в два раза.
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