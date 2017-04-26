Китай спустил на воду первый в своей истории авианосец
В мире
26 апреля 2017
АА
Сегодня утром на судоверфи, расположенной в северо-восточной части Китая, был спущен на воду первый авианосец собственного производства.
reuters.com
Церемония состоялась в доках компании China Shipbuilding Industry Corp. В 2012 году вступил в состав ВМС КНР авианосец того же типа под названием «Ляонин», который является модернизированным кораблем советского производства, пишет Коммерсант.
Ранее вероятной датой спуска на воду называли 23 апреля — день годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая. До этого СМИ опубликовали детали, касающиеся строительства третьего авианосца. Он будет оснащен паровой катапультой, а не взлетной рампой, как два его предшественника.
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