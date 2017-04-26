Названы самые живописные аэропорты мира

Самым живописным в мире признан аэропорт Хуанчо-Ираускин на карибском острове Саба. Такой выбор туристы сделали благодаря живописным и необычным видам.
Fyodor Borisov
Об этом сообщается на сайте исследовательской компании PrivateFly, которая составила соответствующий рейтинг на основе мнений посетителей ресурса, пишет Lenta.ru.
Помимо этого Хуанчо-Ираускин входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Посадка в авиагавани разрешена лишь самолетам трех типов, а 400-метровая взлетно-посадочная полоса считается самой короткой в мире.
Второе место в списке занял аэропорт Донегол в Ирландии. Регулярные рейсы сюда выполняет лишь одна авиакомпания.
На третьей строчке рейтинга разместился Ницца Лазурный Берег, расположенный во Франции на берегу Средиземного моря возле устья реки Вар.
Также в топ-10 вошли Гибралтар, Квинстаун (Новая Зеландия), Лондон-Сити (Великобритания), аэропорт Принцессы Юлианы (Карибские острова), а также авиагавани Орландо (США), Барра (Великобритания) и Билли Бишоп Торонто Сити (Канада).
На первом этапе составления рейтинга был проведен опрос среди более чем тысячи пользователей сайта PrivateFly. По его итогам было отобрано 122 аэропорта. Далее жюри, состоящее из экспертов авиаотрасли, travel-журналистов, блогеров и представителей авиакомпаний, составило топ-10 самых живописных из них.
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