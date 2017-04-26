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В Минске собрались три подгруппы по урегулированию ситуации на Донбассе

В мире

26 апреля 2017

АА

Заседания подгрупп по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины начались в Минске.

В Минске собрались три подгруппы по урегулированию ситуации на Донбассе

argumentua.com

Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, 26 апреля в столице Беларуси запланированы заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп, пишет РИА Новости. 

"В Минске проходят заседания рабочих групп по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по Украине", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.

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