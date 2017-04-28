Адвокат Януковича опроверг конфискацию его личных средств

«Я полностью опровергаю эту информацию. На сегодняшний день в связи с ее активным распространением, защитой даже был подан иск в Печерский суд о ее опровержении», — сказал Сердюк. Он заверил, что у него на руках есть выписки по счетам Виктора Януковича с «Ощадбанка» и там указана совершенно другая сумма, пишет ukraina.ru.

«Речь идет о 28 млн гривен, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета (Януковича — ред.), его личные сбережения, с которых были уплачены все налоги. Поэтому последняя, активно распространяема информация об аресте средств, об их конфискации и изъятии полностью не соответствует действительности», — заявил Сердюк.

Он добавил, что иск о защите чести и достоинства будет дополнен еще одним требованием: опровергнуть информацию о конфискации якобы ранее арестованных несуществующих 1,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Украины Виктора Януковича, в пользу госбюджета. До этого защита Януковича подала иск в суд, требуя опровергнуть распространенную ранее в СМИ информацию о наличии у экс-президента Украины счета в государственном «Ощадбанке» с арестованными 1,15 млрд долларов.