Адвокат Януковича опроверг конфискацию его личных средств
В мире
28 апреля 2017
АА
Защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опровергает информацию об аресте, конфискации и изъятии якобы 1,5 млрд долларов средств его подзащитного.
фото: ukraina.ru
«Я полностью опровергаю эту информацию. На сегодняшний день в связи с ее активным распространением, защитой даже был подан иск в Печерский суд о ее опровержении», — сказал Сердюк. Он заверил, что у него на руках есть выписки по счетам Виктора Януковича с «Ощадбанка» и там указана совершенно другая сумма, пишет ukraina.ru.
«Речь идет о 28 млн гривен, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета (Януковича — ред.), его личные сбережения, с которых были уплачены все налоги. Поэтому последняя, активно распространяема информация об аресте средств, об их конфискации и изъятии полностью не соответствует действительности», — заявил Сердюк.
Он добавил, что иск о защите чести и достоинства будет дополнен еще одним требованием: опровергнуть информацию о конфискации якобы ранее арестованных несуществующих 1,5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что суд конфисковал 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Украины Виктора Януковича, в пользу госбюджета. До этого защита Януковича подала иск в суд, требуя опровергнуть распространенную ранее в СМИ информацию о наличии у экс-президента Украины счета в государственном «Ощадбанке» с арестованными 1,15 млрд долларов.
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