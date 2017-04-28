ЕС принял вдвое больше беженцев в прошлом году, чем в 2015
В мире
28 апреля 2017
АА
В 2016 году страны Европейского Союза предоставили убежище для 710 400 лиц, что вдвое больше, чем в 2015 году.
фото: baltnews.lt
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Eurostat.
Больше всего беженцев приютила Германия — 445 000 человек (66%). На втором месте — Швеция (69 350). За ней следуют Италия (35 450), Франция (35 170), Австрия (31 750) и Нидерланды (21 825).
Согласно статистике, более половины мигрантов, получивших убежище в ЕС, приехали из Сирии (405 620). Каждый десятый — беглец из Ирака и Афганистана. Сирийцам также легче получить убежище — в 98% случаях на свою просьбу об убежище они получают согласие.
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