Со счетов Януковича и его окружения конфисковано 1,5 миллиарда долларов

Украинский государственный «Ощадбанк» конфискует 1,5 млрд долларов, принадлежащих бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его соратникам. Эти деньги будут переведены в бюджет Украины.

«Полтора миллиарда долларов, которые были арестованы на счетах Януковича и его команды, по решению суда должны быть переведены в государственный бюджет Украины», — говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Русская служба Би-би-си.

Секретарь совета Александр Турчинов назвал решение суда, которое позволило конфисковать средства, принципиальным, поскольку «из этих средств предусмотрено финансирование государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны».

В декабре Верховная Рада не смогла принять законопроект о спецконфискации средств и имущества должностных лиц.

28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала около 1,5 млрд долларов на счетах компаний, связанных с Януковичем и людьми из его окружения.

В начале этого года украинский кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от «специальной конфискации средств коррупционеров» на сумму более 10 миллиардов гривен (около 400 млн долларов).

В 2016 году Киев рассчитывал получить в бюджет почти восемь миллиардов гривен от спецконфискации, однако в итоге в бюджет поступило лишь 80 тысяч гривен.

В феврале 2014 года Виктор Янукович был отстранен от должности президента Украины. Новые украинские власти подозревают его в госизмене, коррупции и причастности к гибели участников массовых акций протеста.