Убытки стран, вводивших антироссийские санкции, вдвое превысили ущерб России
В мире
28 апреля 2017
АА
Финансовые потери стран, вводивших антироссийские санкции, примерно в два раза превышают потери России от этих мер.
фото: newvz.ru
Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.
«Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 млрд долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП», – заявил Джазаири на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".
«При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52-55 млрд долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис», – сказал он.
Докладчик отметил, что потерянными средствами обеих сторон можно было бы распорядиться лучше.
«100 млрд плюс 52-55 млрд – это примерно 150 млрд долларов, это в три раза превышает ВВП Эфиопии, нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?», – сказал Джазаири.
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