В Македонии в результате штурма парламента ранен лидер правящей коалиции
В мире
28 апреля 2017
АА
В Македонии протестующие проникли в здание парламента.
Фото: ЕРА
Это произошло после того, как коалиция, возглавляемая социал-демократами, выбрала спикером парламента Талата Хафери, этнического албанца, лидера Демократического союза за интеграцию, представляющего интересы албанцев в Республике Македония, передает РБК со ссылкой на местное агентство MINA.
По информации агентства, протестующие считают, что депутаты движения СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) пытаются незаконно избрать нового главу парламента. Напряженность возросла после того, как парламентарии СДСМ окружили нынешнего спикера парламента Трайко Веляноски, пытаясь силой вывести его из зала.
На видео, которое опубликовало агентство, толпа протестующих, прорываясь в здание, поет гимн страны и призывает к новым выборам в парламенте. Агентство сообщает, что прорвавшиеся в зал люди напали на депутатов СДСМ. Глава македонской оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Заев получил легкую травму.
На парламентских выборах, которые прошли в Македонии в декабре 2016, победила партия бывшего премьер-министра страны Николы Груевского. Его партия ДПМНЕ (Демократическая партия за македонское национальное единство) набрала 38,1% голосов. Основной соперник — партия «Социал-демократический союз Македонии» набрала тогда 36,7% голосов.
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