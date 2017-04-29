Московский мэр зарабатывает меньше подчиненных?

Доход московского градоначальника Сергея Собянина в 2016 году оказался меньше, чем у многих его подчиненных.
Среди 50 сотрудников мэрии, отчитавшихся о заработках, сам мэр оказался только на 27-м месте, собщает ВВС.
Заработок Собянина в 2016 году составил 6 млн 456 тыс. рублей (113 тыс. долларов), следует из его декларации. Доход мэра снизился на 24 тыс. рублей по сравнению с 2015 годом – тогда Собянин задекларировал 6 млн 480 тыс. рублей заработка.
Собственности у мэра за год не прибавилось – он по-прежнему владеет одним гаражом площадью 26,8 кв. метров. При этом машины у Собянина нет. Он также пользуется квартирой площадью 308,1 кв. метров.
Об этой квартире в 2013 году писал оппозиционер Алексей Навальный, выдвигавшийся тогда на выборы мэра столицы. Навальный, ссылаясь на декларацию Собянина, в которой тот указал, что его дочери Ольге принадлежит квартира в 308 кв. метров, выяснил, что недвижимость находится в центре Москвы, в доме 12 по улице Рочдельская.
Оппозиционер опубликовал выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, которая подтверждала эту информацию. Навальный оценил стоимость квартиры в 5,2 млн долларов и отметил, что семья Собянина, согласно ее официальным доходам, не могла заработать на такую квартиру.
Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова тогда говорила, что московскую квартиру Собянину выделило управление делами президента в январе 2006 года как руководителю администрации главы государства, после чего Собянин в установленном порядке ее приватизировал. Сам Собянин утверждал, что продал свое прежнее жилье в Тюмени и сдал деньги в управление администрации президента, чтобы получить недвижимость в столице.
В декларации мэра за 2016 год нет сведений о его родственниках – дочери градоначальника достигли совершеннолетия и отчитываться об их доходах и имуществе он не обязан. Со своей женой Ириной Собянин в 2014 году развелся.
Подчиненные мэра заработали значительно больше него.
Кто поставил рекорды по заработкам
Первое место по доходам занял руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Его годовой доход вырос с 89,9 млн рублей в 2015 году до 94,9 млн рублей (1 млн 665 тыс. долларов) в 2016-м.
Черемин – выходец из бизнеса, в мэрию пришел в 2010 году. До этого он был зампредом совета директоров ОАО АФК "Система". За годы работы на Тверской 13 доходы Черемина снизились – в своей первой антикоррупционной декларации за 2011 год он указал заработок в 400 млн руб.
Чиновник владеет двумя квартирами (175,8 и 74 кв. м), таунхаусом (413 кв. м), дачей (514,5 кв. м), а также шестью дачными участками (15,1 тыс кв. м). В его автопарке два Mercedes – представительский 500 (S-221) и спортивный S 400 4MATIС, а также Lexus LX 570.
У несовершеннолетнего ребенка Черемина в пользовании дом в Израиле (425 кв. м) и квартира в России (133 кв. м).
На втором месте с доходом более 26,8 млн рублей (470 тыс. долларов) Александр Чернышов – первый замруководителя аппарата мэра. У него в собственности земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (2,8 тыс. кв. м), дом (483,7 кв. м), квартира (253,8 кв. м), а также три машино-места. И ни одной машины.
У супруги Чернышова, заработавшей 2,8 млн руб, квартира (266,8 кв. м), дом (129,3 кв. м), земельный участок под зону отдыха без права строительства (355 кв. м), дачный участок (1000 кв. м) и гаражный бокс. Автомобилей у нее тоже нет.
Замыкает тройку лидеров еще один замруководителя аппарата мэра Павел Чинилин – 12,6 млн руб (221 тыс. долларов) за 2016 год.
Он задекларировал две квартиры, садовый участок на тысячу квадратных метров, дом, гараж, а также сарай.
У супруги Чинилина в собственности квартира, два участка (1,4 тыс кв. м), и доля в жилом доме (12/25). Она также владеет машиной Skoda Yeti.
На сколько наработали заместители Собянина
Руководитель аппарата мэра Анастасия Ракова отчиталась о заработке не выше Собянина (6,35 млн рублей), при том что два ее зама оказались в лидерах по уровню доходов в мэрии.
Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин задекларировал 6,45 млн рублей дохода – примерно столько же, сколько и мэр. Больше Собянина заработали заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков – 6,88 млн рублей, руководитель департамента культуры Александр Кибовский – 7,6 млн рублей, заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников – 6,9 млн рублей и глава дептранса Максим Ликсутов – 6,8 млн рублей.
У Ликсутова один из самых больших автопарков среди сотрудников мэрии – Lexus LX 570, два Mercedes – CL 550 и G55AMG, а также пять мотоциклов – Harley-Davidson V-ROD Muscle, Aprilia Sportcity 250, Ducati XDiavel S, Aprilia Scarabeo 125 и трехколесный Honda Goldwing GL 1800 Motor Trike. Среди поклонников мотоциклов в мэрии и начальник управления мэра Александр Зель – у него Yamaha и Harley-Davidson, и руководитель департамента городского имущества Москвы Владимир Ефимов – у него BMW K 1600 GTL.
Даже пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова заработала больше, чем градоначальник – 9,5 млн рублей (166,5 тыс. долларов).
Сколько хрущевок могла бы купить мэрия
В общей сложности 50 столичных чиновников, отчитавшихся о доходах за 2016 год, заработали 433,2 млн рублей (7,6 млн долларов). На эти деньги можно купить 82 однокомнатные квартиры в 33 кв. м в столичных хрущевках. В среднем, по данным "Инком-недвижимость" однокомнатная квартира в блочной пятиэтажке в Москве обойдется в 5 млн 214 тысяч рублей (91,5 тыс. долларов).
Из 433,2 млн руб общего заработка мэрии 45% – это доходы десяти чиновников. Средний годовой заработок руководителей города составляет 8,6 млн руб (150 тыс. долларов).
Меньше всех в 2016 году заработала начальник управления координации деятельности комплекса городского хозяйства столицы Нели Лянная – 521 тыс. рублей (9,1 тыс. долларов). Получается, что в месяц она зарабатывала примерно по 43 тыс. руб. Лянная трудится в правительстве Москвы с 2007 года. При этом ранее ее доход был выше – в 2012 году он составил 4,5 млн руб.
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