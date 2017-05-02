Большинство россиян не видят альтернативы Путину на выборах президента
В мире
02 мая 2017
АА
Президент России Владимир Путин остаётся единственным человеком в российской политике, которому граждане страны готовы отдать голоса на ближайших президентских выборах.
фото: РИА Новости
По данным исследования, 22% россиян хотят смены действующего президента на другого кандидата, однако 64% предпочли бы видеть Путина в качестве лидера страны и в дальнейшем, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты опроса "Левада-Центра".
На президентских выборах избиратели голосуют максимально рационально, считает глава правления Центра политических технологий Борис Макаренко.
"В таком контексте альтернативу Владимиру Путину мог бы составить новый сильный публичный политик, которого нет", — отметил он.
Согласно опросу, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, при высокой явке Путин получил бы 48% голосов.
Ранее сообщалось, что 82% россиян одобряют работу Путина на посту президента.
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