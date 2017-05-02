Госдепартамент США предупреждает об опасности терактов в Европе
В мире
02 мая 2017
АА
Граждане США, путешествующие в Европу или из одной европейской страны в другую, должны учитывать возможную опасность терактов.
фото: Reuters
«Госдепартамент США предупреждает американских граждан о сохраняющейся угрозе атак террористов во всей Европе», - говорится в предупреждении, опубликованном на сайте Госдепартамента в понедельник, 1 мая, пишет dw.com.
Как уточняется в сообщении, недавние инциденты во Франции, России, Швеции и Великобритании свидетельствуют о том, что такие группировки, как «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также связанные с ними террористические организации по-прежнему могут планировать и осуществлять теракты в Европе.
Госдепартамент особо отмечает опасность, исходящую от «симпатизирующих террористам или саморадикализированных экстремистов, которые могут напасть почти или совсем без предупреждения». Экстремисты по-прежнему фокусируют свое внимание на местах скопления туристов, транспортных узлах, рыночных или торговых площадях, а также местных административных учреждениях.
того, повышенная вероятность нападений террористов сохраняется в таких трудно охраняемых местах, как гостиницы, клубы, рестораны, культовые сооружения, парки, образовательные институции, аэропорты, а также на массовых мероприятиях. В этих и подобных местах в наступающем летнем сезоне могут собираться большие количества людей, напоминает Госдепартамент США.
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