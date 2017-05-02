Греция договорилась с международными кредиторами о параметрах реформ в экономике
В мире
02 мая 2017
АА
Греция достигла договоренности по пакету реформ с иностранными кредиторами. За частичное списание долга страна сократит пенсии, повысит налоги, реформирует трудовое законодательство и энергетическую отрасль.
фото: 360tv.ru
Представители кредиторов регулярно проводят проверки выполнения своих требований Грецией. В противном случае перечисление стране кредитов невозможно, а без них существует риск дефолта Греции по обязательствам перед другими кредиторами. Дефолт Греции может иметь непредсказуемые последствия для всей еврозоны, сообщило РИА «Новости».
Вторая оценка ситуации в Греции кредиторами длится уже несколько месяцев в рамках уже третьей программы финансовой помощи. Проблемы представляют соцстрахование, трудовая реформа и энергетика.
Без кредитов Греция не сможет обслуживать госдолг в 180% ВВП, или 326 млрд евро.
Кредиторами выступают Еврокомиссия, Европейский центробанк, Международный валютный фонд и Европейский механизм стабильности.
Рост экономики России в 2017 году составит 1,1%, в 2018 году — 1,4%, прогнозирует Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана. Но на реальном росте может негативно сказаться геополитика, отмечают эксперты.
Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair достигла договоренности с руководством аэропортов «Борисполь» и «Львов» им. Данилы Галицкого относительно своей полетной программы на текущий год из данных аэропортов.
Квартиры – разные, телефоны – одни и те же. И это только при беглом знакомстве с рекламой недвижимости. После нескольких звонков вывод напрашивается сам собой: на той стороне трубки не агент и не собственник, а ты лишен возможности выбирать.