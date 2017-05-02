Комитет Сената США решил пока не готовить новый проект антироссийских санкций
В мире
02 мая 2017
АА
Комитет Сената США по международным отношениям не собирается пока готовить проект новых антироссийских санкций.
фото: Reuters
Глава комитета Боб Коркер заявил, что сенаторы намерены заняться вопросом санкций против Ирана и влиянием России в Восточной Европе, но надеются противостоять Москве, не прибегая к ограничительным мерам, сообщает Politico. Он сообщил, что хотел бы дождаться завершения расследования, которое сенатский комитет по разведке ведет в отношении якобы имевшего место влияния РФ на выборы президента США. Коркер подчеркнул, что Сенат пока намерен подождать, но в будущем против России могут быть введены новые ограничения. С ним не согласился сенатор от Флориды Марко Рубио, который в 2016 году проиграл Дональду Трампу праймериз Республиканской партии. По его мнению, "любое время хорошо для введения новых санкций против РФ". Проект санкций против Ирана был представлен Коркером в марте и касается мер воздействия на Тегеран в связи с якобы ведущейся им работой по ядерной программе, нарушениями прав человека и поддержкой военных группировок, которые США считают террористическими.
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