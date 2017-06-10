Индия и Пакистан вступили в Шанхайскую организацию сотрудничества

На саммите ШОС в Астане были приняты решения о взносах Индии и Пакистана в связи с изменением их статуса в организации. Расширение организации происходит впервые с момента ее создания.

Лидеры утвердили доклады генерального секретаря ШОС и региональной антитеррористической структуры организации о деятельности за 2016 год, передает ТАСС.

Также подписаны конвенция о противодействии экстремизму, заявление о борьбе с террором и Астанинская декларация.

Кроме того, в рамках заседания подписаны план совместных действий по реализации программы сотрудничества стран-участниц ШОС в сфере туризма на 2017-2018 годы и меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Международным комитетом Красного креста.

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что организация становится центральной и связующей структурой в Евразии. "ШОС успешно прошла испытание временем, а принципы организации стали близки и понятны миллионам людей на планете", – заявил Алимов.

По его словам, за прошедший год, в течение которого Казахстан председательствовал в организации, страны-участницы достигли ощутимых результатов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью. На новый уровень вышло также и взаимодействие с ООН. "Председательство Казахстана стало историческим", – подчеркнул Алимов.

На вопрос, планирует ли ШОС продолжить процесс расширения, Алимов сказал: "Ответ на этот вопрос мы можем найти в главном системообразующем документе организации – Хартии ШОС. К слову сказать, 7 июня мы отметили 15-летие принятия этого важнейшего для организации документа. Так вот, принцип открытости ШОС зафиксирован в ее Хартии. Поэтому решения о приеме новых членов всегда остаются в повестке дня, так сказать "на рабочем столе" и могут приниматься при условии соответствия и принятия государством-кандидатом целей и принципов Хартии ШОС, положения других международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС".

На астанинском саммите лидеры признали важность расширения ШОС, подтвердив тем самым следование принципу открытости объединения, отметил генсек ШОС.

"Кроме этого, хотел бы обратить внимание на то, что ШОС – это не только государства-члены. В нашу "семью" входят четыре государства-наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка). Эти страны также разделяют общие с ШОС взгляды, цели и ценности. Именно поэтому в астанинской декларации лидеры государств-членов подтвердили важность дальнейшего углубления сотрудничества в рамках организации с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу для развития и повышения ее потенциала", – резюмировал Алимов. Шанха́йская организа́ция сотру́дничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.