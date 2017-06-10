Партия Терезы Мэй потеряла большинство в парламенте накануне Brexit

Результаты подсчета голосов в 629 из 650 избирательных округов Великобритании показывают, что консерваторы получили 304 места в Палате общин, и даже при идеальных для них итогах голосования в оставшихся участках уже не могут рассчитывать на парламентское большинство, сообщило утром 9 июня агентство Reuters.

В предыдущем составе Палаты общин у консерваторов было 330 мест.

Партия лейбористов получает 258 мест в Палате общин, шотландские националисты – 34, либерал-демократы – 12, остальные партии – 21. Эти результаты говорят о том, что в Великобритании избран «подвешенный парламент», в котором для создания большинства партиям придется создавать коалиции.

Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй переизбралась в новый состав парламента и уже заявила, что победа правящей партии принесет стабильность и обеспечит Лондону выгодные условия выхода из Евросоюза. Но британские СМИ считают исход голосования катастрофичным для премьер-министра. Ведь объявляя в апреле 2017 года досрочные выборы, она рассчитывала укрепить свои позиции в парламенте перед сложными переговорами по поводу выхода страны из состава ЕС, которые стартуют 19 июня, пишет Forbes.

Тогда Мэй пояснила, что у правительства есть четкий план на переговорах по условиям выхода страны из Евросоюза (Brexit), но для того чтобы его придерживаться, ей необходимо политическое единство в Лондоне. «Стране нужно сильное правительство», — подчеркнула Мэй. И обвинила оппозиционные партии в том, что они пытаются воспользоваться тем, что консерваторы имеют в парламенте незначительное большинство, чтобы заставить кабинет министров изменить курс на выходе из ЕС. «Раскол в Вестминстерском дворце ставит под угрозу наш успех в Brexit и сеет угрожающую неуверенность и нестабильность в стране», — заявила Мэй. «Нам нужны всеобщие выборы, и они нужны нам сейчас», — подчеркнула 60-летняя Мэй.

Днем 9 июня, после того как будут оглашены окончательные результаты голосования, Мэй выступит с обращением. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал ее уйти в отставку с поста премьер-министра в связи с утратой консерваторами большинства в парламенте.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. 29 марта 2017 года Мэй официально уведомила руководство ЕС о начале реализации статьи 50 Лиссабонского договора. Процедура выхода страны из ЕС должна завершиться в марте 2019 года.