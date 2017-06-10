Этапированный из Беларуси в Чечню спортсмен Амриев отпущен под подписку

Задержанный и доставленный из Беларуси в Грозный боец ММА Мурад Амриев отпущен в ночь на субботу из полиции под подписку о невыезде.

Об этом РИА Новости сообщили в МВД по Чечне.

Уроженец Чечни боец MMA Амриев был задержан в среду в пункте пропуска Веселовка при попытке выехать из Беларуси. Пограничники установили, что гражданин РФ находится в розыске в качестве подозреваемого по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа. Представитель пресс-службы управления внутренних дел Гомельского областного исполкома ранее сообщил, что спортсмен передан российской стороне.

"Амриев был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Здесь присутствовал и его адвокат. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан родственникам. Из здания отдела он вышел со своей сестрой", — сказал собеседник агентства.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что в субботу Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.