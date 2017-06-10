Мэй сохранила пост премьера Великобритании благодаря поддержке ольстерских юнионистов
В мире
10 июня 2017
АА
Глава британской Консервативной партии Тереза Мэй удержалась в кресле премьер-министра Соединенного Королевства.
Realist.online
Произошло это несмотря на то, что тори потеряли парламентское большинство в Палате общин из-за ошибок, допущенных во время избирательной кампании, и недооценки сил оппонентов, пишет ТАСС.
Королева Елизавета II поручила Мэй сформировать кабинет министров, чем та сразу и занялась. К вечеру пятницы поступило подтверждение о сохранении должностей за всеми ключевыми министрами. Тем не менее, пока не ясно, как долго этот кабмин сможет просуществовать.
По итогам голосования в четверг консерваторам не хватило восьми депутатских мандатов в 650-местной Палате общин для того, чтобы сформировать правительство без оглядки на другие политические силы. В такой ситуации Мэй решила пойти по пути создания правительства меньшинства, заручившись поддержкой Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии. Завоеванные их депутатами 10 мест стали тем небольшим, но важным вкладом в копилку консерваторов, записавших на свой счет 318 депутатских мандатов. Без этой поддержки Мэй не смогла бы просто так вернуться на Даунинг-стрит.
"Стране как никогда нужна определенность. Получив по итогам всеобщих выборов больше всех голосов и больше всех мест (в парламенте), очевидно, что только у Консервативной партии и ДЮП есть законная возможность обеспечить эту определенность большинством в Палате общин", - сказала Мэй.
"Наши партии за последние многие годы наладили прочное сотрудничество, что дает мне уверенность, что мы продолжим работать вместе в интересах всего Соединенного Королевства", - добавила британский премьер.
Мэй сразу дала понять, что ее приоритетом станут переговоры по выходу страны из состава ЕС, дата фактического начала которых намечена на 19 июня.
"Теперь я сформирую правительство, которое сможет обеспечить определенность и повести Великобританию вперед. Это правительство будет вести страну вперед через критически важный этап переговоров по Brexit, которые начнутся всего через 10 дней", - сказала Мэй. При этом премьер-министр подчеркнула, что она добьется прекращения членства страны в Евросоюзе. "Мы выполним волю британского народа и выведем Великобританию из состава ЕС", - пообещала она.
"В течение ближайших пяти лет мы будем строить страну, в которой ни одна община не останется в стороне", - добавила Мэй.
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