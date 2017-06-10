Обед с Уорреном Баффетом продан за 2,6 миллионов долларов
В мире
10 июня 2017
АА
За обед с одним из богатейших людей в мире, американским инвестором Уорреном Баффеттом неизвестный участник аукциона согласился отдать 2,6 млн долларов. Вырученные деньги Баффет переведет в фонд помощи бездомным в Калифорнии.
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Аукцион завершился в пятницу, 9 апреля. Последняя ставка, принятая на торгах, — 2,67 млн долларов. Это меньше суммы, выплаченной в прошлом году, — 3,456 млн долларов, пишет РБК.
Обед проходит на условиях, установленных самим Баффетом. Единственная тема, которую нельзя будет поднимать в разговоре, — инвестиционные планы бизнесмена. Однако, по его словам, обычно он получает вопросы по широкому спектру других тем.
Как правило, победители аукциона обедают с Баффетом в стейк-хаусе Smith and Wollensky в Нью-Йорке. Однако с анонимными победителями Баффет иногда проводит обеды и в других местах.
Баффет уже в 18 раз продает на аукционе возможность провести с собой обед, деньги традиционно жертвуются организации Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. Суммарно он перечислил в фонд 25 млн долларов.
Организация обеспечивает бездомных и бедных людей питанием, медицинским обслуживанием, профессиональной подготовкой, помогает им строить жилье. Поддерживать Glide Foundation Баффет стал после того, как его первая жена, Сьюзен Баффет, рассказала ему о работе организации. Она работала волонтером в Glide до своей смерти в 2004 году.
Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов в мире, он также известен как «провидец из Омахи». Возглавляемый Баффетом холдинг Berkshire Hathaway владеет более чем 60 компаниями, среди которых Geico, Duracell и Dairy Queen. Forbes оценивает состояние Баффета в 76,2 млрд долларов, в рейтинге журнала он второй самый богатый человек в мире после Билла Гейтса.
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