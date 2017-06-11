ЕС отменил визы для украинцев

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД в Facebook.

«Безвиз - в действии. Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическому паспорту», - заявляют дипломаты. «Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по состоянию на 5:35, измеряется сотнями. Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска», - говорится в сообщении.

Также в МИД советуют украинцам в случае возникновения трудностей обращаться за консульской поддержкой. Как сообщал УНИАН, МИД создал рабочую группу для оказания помощи украинцам в связи с введением безвиза с ЕС, пишет УНИАН.



С сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Безвизовый режим позволяет украинцам, имеющим биометрический загранпаспорт гражданина Украины, находиться и свободно перемещаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Отныне украинцы могут совершать поездки в Европу с целью туризма, посещения родственников, поиска бизнес-партнеров, посещения семинаров, конференций, концертов, музыкальных и театральных фестивалей, спортивных соревнований, проведения пляжного отдыха.Каждый путешествующий гражданин Украины, независимо от возраста, даже до 16 лет, должен иметь биометрический паспорт, если он планирует въехать на территорию ЕС на безвизовых условиях.



В случае, если необходимо находиться в ЕС длительное время, более 90 дней, украинцам следует оформлять визу. В то же время безвизовый режим не распространяется на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту и т.п. Для этого необходимо обращаться в консульские учреждения стран-членов ЕС для оформления рабочей визы. Однако, хотя работать в ЕС без визы нельзя, благодаря безвизу, можно вполне легально искать работу. Виза не нужна, чтобы ездить на собеседования, непосредственно общаться с работодателем, знакомиться с условиями работы в компании до того, как будет дано согласие на работу. Безвизовый режим позволяет учиться в ЕС в рамках краткосрочных программ длительностью не более 90 дней. Для более длительного обучения придется оформить специальную визу, но короткие стажировки, курсы, семинары, участие в научных конференциях, а также выбор университета или колледжа - все это становится доступным без визы. При въезде в страны ЕС гражданину Украины нужно иметь документы, подтверждающие цель поездки, место проживания, наличие достаточных финансовых средств на этот срок пребывания и намерение вернуться на место постоянного проживания.



Кроме того, для безвизового пересечения границы украинским гражданам необходимо будет приобрести полис медицинского страхования, а в случае путешествия на автомобиле - и полис страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.



В Евросоюзе отстаивают позицию, чтобы граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму и имеющие биометрические загранпаспорта, могли пользоваться безвизовым режимом наравне с остальными украинцами. Также украинцы, проживающие на неподконтрольных правительству территориях Луганской и Донецкой областей, которые получили биометрические загранпаспорта граждан Украины, смогут ездить в Европу без виз на равных условиях с жителями остальных регионов страны.



