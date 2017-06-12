Умер создатель гавайской пиццы

Изобретатель рецепта гавайской пиццы скончался в Канаде.
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Сэму Панопулосу было 83 года. Он скончался в больнице, куда попал вскоре после того, как отпраздновал золотую свадьбу, пишет Lenta.ru.
Он придумал начинку для пиццы из ананасов и бекона в 1962 году и осуществил идею в ресторане, который принадлежал ему и его братьям. Поначалу новинка посетителям не понравилась. «Но потом все как с цепи сорвались, потому что тогда никто не смешивал сладкое с кислым, еда была очень простой», — рассказывал он.
Название «Гавайская» произошло от марки консервированных ананасов, которые использовались при приготовлении первой пиццы.
В ноябре 2016 года в США умер Джим Деллигати (Jim Delligatti), который в 1967 году придумал Биг Мак. Сэндвич с двумя котлетами стал настолько популярным, что его используют для расчета так называемого индекса Биг Мака: блюдо подходит для этого, так как содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны. В англоязычных странах такой подход называют «бургерономикой».
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам вышел из тюрьмы в городе Зинтан на северо-западе страны, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, близкие к окружению аль-Ислама.
За обед с одним из богатейших людей в мире, американским инвестором Уорреном Баффеттом неизвестный участник аукциона согласился отдать 2,6 млн долларов. Вырученные деньги Баффет переведет в фонд помощи бездомным в Калифорнии.
Президент США в своем Twitter сообщил, что выбрал нового главу ФБР. Трамп намерен номинировать на эту позицию Критофера Врея, который работал помощником генпрокурора США во времена администрации Джорджа Буша.
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