Более тысячи человек задержано на акциях в День России

Свыше 1000 человек были задержаны на протестных акциях "Требуем ответов", которые 12 июня прошли по всей России.

Наиболее массовыми были несогласованные акции в Москве и Петербурге, где организаторы отказались соглашаться на предложенные властями площадки.

В итоге протестующие пришли на Тверскую улицу и Марсово поле, где одновременно проходили празднества ко Дню России, сообщает ВВС.

Перенос акции

В Москве акция должна была состояться на проспекте Сахарова, однако организаторы отказались от традиционной для последних оппозиционных шествий площадки вечером 11 июня. Оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге призвал сторонников выйти на Тверскую улицу. Решение о переносе он объяснил тем, что организаторы не смогли добиться установки сцены и звукоусиливающей аппаратуры на Сахарова.

В центре столицы днем в понедельник проходил фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи". Власти Москвы предостерегли оппозиционеров от поездки на Тверскую, пригрозив пресекать нарушения закона. При этом утром 12 июня глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что власти не будут препятствовать желающим присоединиться к гуляниям, если протестующие не будут выкрикивать лозунги и держать плакаты.

Алексей Навальный был задержан еще до начала акции в собственном подъезде. В полиции объявили, что на политика составят административные протоколы по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, ему грозит до 30 суток административного ареста. Полиция задержала и директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

У еще одного соратника Навального Леонида Волкова, который вел видеотрансляцию происходящего, также возникли проблемы. Сначала в студии ФБК, откуда шел стрим, отключили электричество. После того как Волков переместился в резервную студию, неизвестные перерезали интернет-кабель.

Несмотря на перенос акции, люди пришли и на согласованную властями площадку на проспекте Сахарова. Там собралось немногим более 1500 человек, большинство из которых – противники столичной программы реновации (сноса пятиэтажек). Одна из организаторов колонны против сноса Юлия Галямина еще накануне рассказала, что сторонники Навального не согласовали с ней решение о переносе, и пообещала встретить всех желающих на Сахарова, где, согласно фотографиям очевидцев, все-таки была установлена сцена и необходимая аппаратура.

"Считаю, что вот так отменять акцию – безответственно с их стороны. Призывать людей идти на Тверскую не имею морального права", – написала Галямина в своем "Фейсбуке". Тем не менее сама активистка в итоге пришла на Тверскую улицу, где полиция задержала ее и ее супруга.

Галямина рассказала, что омоновец ударил ее кулаком в лицо, а мужа полицейские избили, сломав ему очки. Активистку позднее отпустили. Она сообщила, что, возможно, получила сотрясение мозга.

Решение о переносе акции раскритиковал и Михаил Ходорковский, основатель "Открытая Россия", активисты которой поддержали проведение акции.

Задержания на Тверской

Согласно оценке властей, всего в протестах на Тверской площади приняли участие около пяти тысяч человек. К 15:00 мск полиция начала жестко задерживать протестующих, в первую очередь, тех, кто выкрикивал лозунги. В автозаках оказались, в том числе, несовершеннолетние. Некоторые из пришедших пытались сопротивляться задержаниям. Тем, кого все-таки уводили полицейские, аплодировали. Собравшиеся выкрикивали лозунги "Путин вор", "Россия будет свободной" и "Требуем ответа", а также исполняли гимн России и водили хороводы. По данным "ОВД-Инфо", всего полиция задержала более 700 человек.

У рамок перед входом на фестиваль реконструкций образовалась давка. ОМОН, в итоге, разделил образовавшуюся толпу на сектора, после чего начал задержания. По словам корреспондентов Би-би-си, люди пытались спрятаться в ближайших магазинах, однако полиция заходила и в них. В итоге некоторые владельцы решили закрыть свои торговые точки.

В ходе акции протеста в автозак попали политик Илья Яшин, глава координатора "Открытая Россия" Мария Баронова, лидер движения Александр Соловьев, фотограф Георгий Малец, один из основателей арт-группы "Война" и издатель "Медиазоны" Петр Верзилова, публицист Алексей Цветков, журналист Денис Стяжкин, актер Александр Паль и другие.

В Росгвардии сообщили о том, что при разгоне акции пострадал один из сотрудников ведомства, которому протестующий прыснул в лицо из перцового балончика. Ведомство добавило, что человек, который сделал это, задержан.

Еще двух задержанных, по данным "ОВД-Инфо", подозревают в нападении на полицейских.

Издание "Медиазона" рассказало, что один из полицейских попал дубинкой по лицу 12-летнего ребенка и разбил ему губу.

Реакция властей

В течение дня официальные лица практически не комментировали происходящее в центре Москвы. Президент России Владимир Путин утром провел церемонию вручения госнаград, после чего выступил с речью на приеме в честь Дня России. "Сила государства обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества", – заявил Путин собравшимся губернаторам, депутатм и представителям различных ведомств.

Позднее Путин встретился со школьниками, которые в этот день получили российские паспорта, провел им экскурсию и показал свой кабинет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с "Дождем" отказался комментировать состоявшуюся акцию протеста. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в своем "Твиттере" поздравил граждан с Днем России. Российские государственные каналы акцию проигнорировали – в эфире сообщалось только об официальных празднованиях, организованных властями.

Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, который обещал, что мирно гуляющих оппозиционеров задерживать не будут, позднее заявил Интерфаксу, что во время празднований в центре "определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение".