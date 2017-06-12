Киев планирует начать импорт газа из Норвегии с 2022 года
В мире
12 июня 2017
АА
Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский обозначил сроки, когда его страна планирует начать импорт газа из Норвегии.
«Прямой поток норвежского газа в Украину теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор UAPL: осенью должна начаться закупка труб»,— сообщил он в Facebook, пишет Коммерсант.
Ранее Киев опубликовал проект новой энергостратегии страны до 2035 года. В документе описан отказ от закупок газа в России, внесены требования о переносе точки сдачи транзитного газа на границу с РФ, а также замечено, что сохранение минимального уровня транзита после 2019 года возможно только под давлением Еврокомиссии.
Также Киев намерен сократить зависимость от российского топлива для АЭС, но, по оценкам, данным в стратегии, и к 2025 году «доля одного поставщика» не упадет ниже 60%.
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