МИД Украины обяжет граждан России заранее оповещать о посещении страны
В мире
12 июня 2017
АА
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о необходимости создания системы, при которой граждане России должны будут заранее оповещать о своем намерении приехать в Украину.
фото: antikor.com.ua
"Вот вы путешествуете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: я через 5 дней еду — вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", — сказал Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, после принятия решения о создании такой системы на ее разработку потребуется несколько месяцев, затем ее нужно будет протестировать.
Ранее в МИД Украины предложили впускать в страну граждан России по биометрическим паспортам с визами.
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