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Порошенко запретил георгиевскую ленту

В мире

12 июня 2017

АА

Президент Украины подписал закон об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях.

Порошенко запретил георгиевскую ленту

lenta.ru

 Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный закон был принят Верховной радой 16 мая этого года.

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