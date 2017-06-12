В Москве около своего дома задержан Алексей Навальный
В мире
12 июня 2017
АА
Во дворе своего дома задержан Алексей Навальный. Об этом в Twitter сообщила его жена Юлия Навальная.
По словам супруги, политик просил передать, что планы по митингу на Тверской улице столицы не меняются, пишет newsru.com.
Кроме того, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) выключили электричество.
В Twitter Навального также появилось видео задержания.
Ранее Навальный в своем блоге сообщил о том, что организаторы отказываются проводить акцию на проспекте Академика Сахарова, так как власти запрещают любым подрядчикам устанавливать сцену.
Политик призвал "мирно" в формате "народных гуляний" провести мероприятие на Тверской улице, которая 12 июня будет перекрыта для автомобилей от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд в связи с проведением фестиваля "Времена и эпохи. Собрание". Навальный призвал сторонников в 14:00 приходить с российскими флагами в руках и гулять по улице против часовой стрелки.
Власти Москвы назвали провокацией перенос антикоррупционного митинга на Тверскую улицу, а полиция предупредила, что будет пресекать любые "провокационные действия" протестующих.
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