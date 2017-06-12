В России проходят протестные акции

В День России в Москве и других городах проходят протестные акции. Организатором акции в столице стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, которого самого задержали на выходе из своего подъезда.

В России на антикоррупционных митингах продолжаются задержания. Так, в Санкт-Петербурге задержали более 130, сообщила координатор правовой помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова. По ее словам, все задержанные самостоятельно сообщили изданию о том, что они будут доставлены в отделения полиции, сообщает korrespondent.net.

В то же время издание Бумага сообщает о 150 задержанных в Питере. Перед этим омоновцы окружили участников акции на Марсовом поле. Согласно информации, там остается около 2 тысяч человек.

Как сообщили Медузе "ОВД-Инфо", в Москве задержаны более 120 человек. Среди задержанных – оппозиционный политик Илья Яшин.

В Сочи задержали, по меньшей мере, семь участников митинга. В Казани, Норильске, Абакане и Владивостоке задержаны более 30 человек.

Ранее в подъезде собственного дома в Москве был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.