В России проходят протестные акции
12 июня 2017
В День России в Москве и других городах проходят протестные акции. Организатором акции в столице стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, которого самого задержали на выходе из своего подъезда.
фото: m.fontanka.ru
В России на антикоррупционных митингах продолжаются задержания. Так, в Санкт-Петербурге задержали более 130, сообщила координатор правовой помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова. По ее словам, все задержанные самостоятельно сообщили изданию о том, что они будут доставлены в отделения полиции, сообщает korrespondent.net.
В то же время издание Бумага сообщает о 150 задержанных в Питере. Перед этим омоновцы окружили участников акции на Марсовом поле. Согласно информации, там остается около 2 тысяч человек.
Как сообщили Медузе "ОВД-Инфо", в Москве задержаны более 120 человек. Среди задержанных – оппозиционный политик Илья Яшин.
В Сочи задержали, по меньшей мере, семь участников митинга. В Казани, Норильске, Абакане и Владивостоке задержаны более 30 человек.
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