Глава Пентагона назвал КНДР самой серьезной угрозой безопасности во всем мире
В мире
13 июня 2017
АА
Глава Пентагона Джеймс Мэттис указал на "рост темпов Пхеньяна по разработке ядерного оружия и средств его доставки".
фото: tass.ru
Он назвал ядерную и ракетные программы страны "четкой и настоящей опасностью". "Явно нарушающие международное право провокационные действия режима не прекращаются, несмотря на осуждение и санкции ООН", – цитирует ТАСС.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.
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