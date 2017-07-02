Парламент Украины планирует инициировать введение визового режима с Россией

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий, передает ТАСС.

По его словам, на следующей сессионной неделе Рада обратится к кабинету министров с заявлением о необходимости введения визового режима с РФ. В данный момент в парламенте идут консультации на эту тему. "Нам очень важно достичь консенсуса, чтоб этот вопрос в сессионном зале собрал большинство", – добавил спикер.

Следующая, последняя перед летними каникулами, сессия Рады состоится 11-14 июля.