Парламент Украины планирует инициировать введение визового режима с Россией
В мире
27 июня 2017
АА
Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.
фото: tass.ru
Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий, передает ТАСС.
По его словам, на следующей сессионной неделе Рада обратится к кабинету министров с заявлением о необходимости введения визового режима с РФ. В данный момент в парламенте идут консультации на эту тему. "Нам очень важно достичь консенсуса, чтоб этот вопрос в сессионном зале собрал большинство", – добавил спикер.
Следующая, последняя перед летними каникулами, сессия Рады состоится 11-14 июля.
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