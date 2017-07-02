В центре Киева взорван автомобиль. Полиция заявила о теракте
В мире
27 июня 2017
АА
В результате взрыва погиб водитель, им оказался сотрудник Минобороны Максим Шаповал, который руководил главным управлением резерва разведки военного ведомства.
фото: interfax.ru
В результате подрыва в Киеве во вторник утром автомобиля был убит действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины, происшествие квалифицируется как террористический акт, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Поскольку он является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 Уголовного кодекса "Теракт" следственным отделом главного управления полиции в городе Киеве", – цитирует «Интерфакс».
При этом о типе и мощности взрывного устройства Шевченко не сообщил, отметив, что эти данные появятся в распоряжении следователей после проведения всех необходимых экспертиз.
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