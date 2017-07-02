В России может появиться звание почетного гражданина

В России может появиться федеральное звание почетного гражданина. О планах по разработке соотвествующего законопроекта заявил сенатор Вячеслав Тимченко.

«Сейчас есть звание «Герой России» — это прекрасная награда, но не все могут ее получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины. Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — отмечает сенатор.

Он уверен, что высокого звания можно удостоить за вклад в развитие страны, и заявил, что именно так можно оценить труд президента Владимира Путина. Также Тимченко обратил внимание, что во многих регионах есть законы о присвоении звания почетного гражданина, но на федеральном уровне его пока нет. Сенатор предполагает, что Госдума и Совет Федерации будут совместно принимать решение о награждении россиян знаками отличия.