Впервые бизнес-миссия из Японии прибыла на Курилы

На Курилах японцы намерены изучить возможности для совместной экономической деятельности в рамках договоренностей, достигнутых ранее между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ
Первая в истории бизнес-миссия из Японии прибыла накануне на Курильские острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области. В делегацию вошли 69 человек: представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур.
«Возглавляет группу Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В течение ближайших пяти дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан», — отметили власти.
На Курилах японцы намерены изучить возможности для совместной экономической деятельности, о чем договорились ранее Владимир Путин и Синдзо Абэ. До этого Сахалинскую область уже посетила экспертная группа, которая обсудила проекты в сфере сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко считает визит японцев большим шагом в двусторонних отношениях. По его словам, власти готовы обеспечить условия для развития бизнеса в регионе.
«Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах», — отметил, в свою очередь, советник японского премьер-министра Эйити Хасэгава. По его словам, осмотр объектов позволит определить наиболее перспективные направления для взаимодействия и разработать конкретные проекты.
«Мы достигнем успеха, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и даже государства», — подчеркнул японский чиновник.
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