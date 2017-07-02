За 3 месяца 2017 года число россиян за чертой бедности выросло на 2 миллиона человек
В мире
28 июня 2017
АА
Реальные располагаемые доходы россиян в апреле этого года снизились до уровней 2009 года. Падение наблюдается с октября 2014 года.
За первый квартал 2017 года бедных в России стало больше на 2 млн человек, заявила глава Счетной палаты России Татьяна Голикова. Реальные доходы населения продолжают падение, хоть и медленнее, чем год назад.
«За первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, — 15%, то есть 22 млн. Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек», — сказала Голикова 28 июня в ходе заседания Совета Федерации, передает РБК. - «Тот прогноз, который сейчас представлен, предполагает, что количество граждан, которые находятся за чертой ниже прожиточного минимума, будет снижено на один процентный пункт — с 13,9 до 12,9%». По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5% граждан.
В январе—мае реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,8%. Это существенно меньше показателя прошлого года — снижения на 4,8%, отметила глава СП. Но отрицательная динамика этого показателя оказывает негативное влияние на уровень потребительского спроса, который тоже продолжает снижаться. «За пять месяцев [падение этого показателя составило] 0,8%, а в прогнозе предполагается, что он должен достигнуть роста 1,9%», — заявила Голикова.
Реальные располагаемые доходы россиян в апреле этого года снизились до уровней 2009 года, написал в одном из своих последних обзоров Внешэкономбанк. Доходы падают с октября 2014 года, за это время они показали положительную динамику лишь один раз — в январе этого года. Основной вклад в это внесла единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. рублей. Минэкономразвития в базовом и целевом сценариях прогнозирует рост реальных доходов на 1% в 2017 году.
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