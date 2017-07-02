Россия продлит антизападные ответные санкции

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что правительство выйдет с предложением президенту Владимиру Путину продлить контрсанкции еще на год, до 31 декабря 2018 года.
«Вчера ЕС принял решение о продлении антироссийских санкций. К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту неконструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет верх над экономикой и вообще по большому счету над здравым смыслом. В этой ситуации мы будем реагировать адекватно. Вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год, до 31 декабря 2018 года», - сказал премьер на заседании правительства.
«Режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив, но мы вынуждены пойти на этот шаг и для того, чтобы защитить свои национальные интересы, и для того, чтобы поддержать очень важные секторы нашей экономики, поскольку, вводя ответные меры, мы поддерживаем российский аграрный сектор», - добавил премьер.
Медведев уточнил, что рассчитывает на способность российских производителей воспользоваться возможностями, которые предоставляют ответные меры против ЕС, в полном объеме. Он напомнил, что аграрии неоднократно просили правительство о продлении ограничений. «Мы делаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме», - резюмировал глава правительства.
Накануне заявления Медведева Совет ЕС продлил на полгода санкции, введенные против отдельных секторов экономики России 31 июля 2014 года. Санкции продлены на полгода, до 31 января 2018 года, пишет РБК.
«19 марта 2015 года Европейский совет согласился связать продление санкций с полным выполнением минских соглашений, которое должно было произойти к 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не случилось и учитывая, что минские соглашения до сих пор полностью не выполнены, совет решил продлить санкции», - говорилось в официальном коммюнике Совета ЕС.
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