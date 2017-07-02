Сенат США предложил запретить Антивирус Касперского в американской армии
В мире
29 июня 2017
АА
Американские сенаторы предложили запретить устанавливать на компьютерах Министерства обороны продукты «Лаборатории Касперского». Инициатива последовала после сообщений о допросах сотрудников этой компании агентами ФБР.
Комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить национальному Министерству обороны использовать программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского», сообщает Reuters.
По словам автора поправок в законодательство сенатора-демократа Джин Шахин, «наличие связей между «Лабораторией Касперского» и Кремлем внушает очень большую тревогу» и продуктам Касперского «нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности». Она также добавила, что по отношению к продуктам «Лаборатории Касперского» существует консенсус между конгрессом и администрацией президента США Дональда Трампа.
Представитель «Лаборатории Касперского» отказался от комментариев по поводу инициативы Сената США, пишет РБК.
Для вступления в силу проекту нужно пройти стандартную законодательную процедуру: после утверждения в палате представителей и сенате его должен подписать Трамп.
Ранее, в мае, на слушаниях в комитете по разведке сената США высокопоставленные сотрудники спецслужб заявляли, что пересматривают правила, касающиеся использования продуктов Касперского в правительственных учреждениях.
В ответ на опасения американских законодателей основатель компании Евгений Касперский заявил, что готов предстать перед сенатом, чтобы развеять опасения по поводу продукции его компании. «Лаборатория Касперского» считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против нее выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами. «Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований», - говорилось в заявлении компании.
Агентство отмечает, что антивирусное программное обеспечение Касперского очень популярно в Соединенных Штатах и во всем мире. Однако чиновники и спецслужбы США уже давно подозревали компанию в возможных связях с российскими спецслужбами.
Законодательная инициатива в сенате появилась практически одновременно с публикациями о допросе более десяти сотрудников «Лаборатории Касперского» агентами ФБР. Вопросы касались деятельности компании, а сами допросы проходили в рамках контрразведывательного расследования.
Президент США Дональд Трамп анонсировал меры, которые он намерен предпринять для наступления «золотой эры» американской энергетики. В планах – увеличение добычи нефти, экспорт газа в Азию и Европу, поставки угля в Украину.
Исследования показали, что у Жириновского, Наполеона и Эйнштейна были общие предки, а также то, что 20% россиян имеют общие корни с Елизаветой II и Марией Медичи, а 25% российских мужчин имеют общих предков с Томом Хэнксом и Никитой Михалковым.
Белый дом исходит из того, что встреча президентов России и США на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге состоится, хотя окончательное решение на этот счет пока не принято и формат предстоящего общения лидеров не определен.
Вечером 28 июня в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера нового голливудского блокбастера «Человек-паук: возвращение домой». Вместе с главными героями фильма на красной дорожке кинотеатра TCL впервые на публике появился новый седан Audi A8.
Подходы по формированию Секторальной рамки квалификаций сферы оценочной деятельности рассмотрены на заседании Экспертно-консультативного совета (ЭКС) по оценочной деятельности при Государственном комитете по имуществу.
Мальдивы уже давно стали синонимом роскоши, люкса и красивой жизни. Зачитываясь отзывами побывавших на этих райских курортах, ты словишь себя на мысли, что готов душу дьяволу продать за пару-тройку дней на лазурных берегах Индийского океана!