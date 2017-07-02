Украину накажут за отказ представительнице России в участии в "Евровидении-2017"
В мире
29 июня 2017
АА
Украина будет наказана за непредоставление возможности участвовать в Евровидении-2017 участницы от России Юлии Самойловой.
«Вещатель страны-хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста», - заявил РБК представитель Европейского вещательного союза.
Он также отметил, что, кроме прочего, организация конкурса ознаменовалась «существенными задержками, которые создавали ненужные трудности» при подготовке к мероприятию.
"В результате внимание от самих соревнований было отвлечено, а репутация бренда «Евровидение» была поставлена под угрозу", - сказал он.
«Поэтому руководящий комитет конкурса, контрольная группа «Евровидения» рекомендовали, чтобы Национальная общественная телерадиокомпания Украины получала существенный штраф в соответствии с правилами конкурса», - заключили в EBU.
По этим данным, санкции будут применены к Национальной общественной телекомпании Украины (НАТУ). Об этом же заявил председатель телекомпании Зураб Аласания.
«Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за «необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от РФ Юлии Самойловой». И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту коллизию», - написал он на своей странице в Facebook.
Как заявил РБК Зураб Аласания, украинский вещатель намерен обжаловать это решение EBU.
«Я понимаю EBU и их желание как-то сохранить лицо. С их точки зрения, гораздо худшим было бы наказание в качестве отстранения Украины на год-два от участия в конкурсе, поэтому денежный штраф, по их мнению, лучше», - сказал он.
Аласания также отметил, что санкции ожидают и Россию. По его мнению, российская сторона знала, что Юлия Самойлова нарушала законы Украины, но тем не менее была отправлена на конкурс как участница.
«Формально мы не имели отношения к запрету, у нас нет таких полномочий - распоряжаться на границе пускать или не пускать кого бы то ни было, это работа СБУ. Для нас как для вещателя это тяжело и обидно», - заключил глава Национального вещательного телеканала.
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