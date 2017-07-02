Гибель лидера «Исламского государства» подтвердили в Иране
В мире
30 июня 2017
АА
Об этом заявил командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в интервью одному из иранских СМИ.
фото: rbc.ru
Представитель иранских властей заявил, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв. При этом местные СМИ распространили «фотографии мертвого террориста», которые появились еще в 2014 году.
Командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в интервью одному из иранских СМИ сообщил, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади погиб в результате российского авиаудара, сообщает РБК со ссылкой на Daily Sabah.
Глава подразделения, которое занимается спецоперациями за пределами Ирана, заявил: «Террорист Багдади определенно мертв». Ширази указал, что смерть террориста была подтверждена по многим каналам.
Одновременно иранский государственный телеканал IRIB на своем сайте опубликовал статью об истории «арабской весны» и ИГИЛ, в которой разместил коллаж. На нем помещены фотографии мертвого мужчины и похожего на него аль-Багдади. Между тем точно такой же коллаж размещало в ноябре 2014 года итальянское информационное агентство ANSA, которое тогда сообщало о слухах в Twitter по поводу гибели террориста.
О возможном уничтожении аль-Багдади президенту России Владимиру Путину 16 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он доложил, что в конце мая ВКС России нанесли удар по объекту экстремистов под сирийской Раккой, в результате чего погибло более 100 террористов, в том числе, предположительно, аль-Багдади.
В распоряжении РБК оказалась фотография места авиаудара, нанесенного самолетами Су-34 и Су-35 по месту совещания главарей ИГ. На ней видно, как после удара по комплексу зданий, в котором, по данным Минобороны, проходило совещание лидеров ИГ, постройки оказались разрушены ракетами до основания.
Президент США Дональд Трамп анонсировал меры, которые он намерен предпринять для наступления «золотой эры» американской энергетики. В планах – увеличение добычи нефти, экспорт газа в Азию и Европу, поставки угля в Украину.
Американские сенаторы предложили запретить устанавливать на компьютерах Министерства обороны продукты «Лаборатории Касперского». Инициатива последовала после сообщений о допросах сотрудников этой компании агентами ФБР.
Исследования показали, что у Жириновского, Наполеона и Эйнштейна были общие предки, а также то, что 20% россиян имеют общие корни с Елизаветой II и Марией Медичи, а 25% российских мужчин имеют общих предков с Томом Хэнксом и Никитой Михалковым.
Белый дом исходит из того, что встреча президентов России и США на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге состоится, хотя окончательное решение на этот счет пока не принято и формат предстоящего общения лидеров не определен.
Вечером 28 июня в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера нового голливудского блокбастера «Человек-паук: возвращение домой». Вместе с главными героями фильма на красной дорожке кинотеатра TCL впервые на публике появился новый седан Audi A8.
Подходы по формированию Секторальной рамки квалификаций сферы оценочной деятельности рассмотрены на заседании Экспертно-консультативного совета (ЭКС) по оценочной деятельности при Государственном комитете по имуществу.
Мальдивы уже давно стали синонимом роскоши, люкса и красивой жизни. Зачитываясь отзывами побывавших на этих райских курортах, ты словишь себя на мысли, что готов душу дьяволу продать за пару-тройку дней на лазурных берегах Индийского океана!