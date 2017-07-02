Россия продлила контрсанкции против стран Запада

Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов из Евросоюза, США, а также Австралии, Канады и Норвегии в августе 2014 года в качестве ответной меры на санкции западных стран, введенные из-за присоединения Крыма к России. Под ограничительные меры попали мясные и колбасные изделия, рыба и морепродукты, фрукты, овощи и молочная продукция, пишет РБК.



28 июня Европейский совет продлил на полгода экономические санкции против России — до 31 января 2018 года. На следующий день премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ответные санкции России против стран Запада будут продлены.

«В очередной раз политика берет верх над экономикой и вообще по большому счету над здравым смыслом», — прокомментировал решение ЕС Медведев. «В этой ситуации мы будем реагировать адекватно», — добавил он.Президент России Владимир Путин во время своего интервью телеканалу «Россия 1» 17 июня заявил, что вопрос о применении контрсанкций будет решаться в зависимости от того, как будут дальше развиваться отношения Москвы с США и ЕС. «Надо посмотреть, как все это будет происходить. Сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно», — сказал президент. По его словам, «что бы не происходило и какие бы решения не были приняты», Россию это «в тупик» не поставит. ​