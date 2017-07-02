В Германии легализованы однополые браки

Исследования показали, что у Жириновского, Наполеона и Эйнштейна были общие предки, а также то, что 20% россиян имеют общие корни с Елизаветой II и Марией Медичи, а 25% российских мужчин имеют общих предков с Томом Хэнксом и Никитой Михалковым.