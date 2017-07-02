В Германии легализованы однополые браки

Большинство депутатов Федерального собрания Германии проголосовали за признание однополых браков. Канцлер Ангела Меркель отдала свой голос против, но в целом итоги голосования поддержала.
фото: rbc.ru
Немецкий парламент проголосовал за легализацию однополых браков на фоне заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, чтобы депутаты от ее коалиции ХДС/ХСС голосовали «по совести», а не руководствовались линией партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента бундестага Норберта Ламмерта, передает РБК.
По его словам, за проголосовали 393 депутата, против — 226, четыре воздержались.
Правящая консервативная коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) традиционно выступала против признания однополых браков. Меркель после голосования заявила, что отдала свой голос против, но надеется, что решение парламента приведет к улучшению климата в обществе.
«Для меня брак в законодательстве — это брак между мужчиной и женщиной, и поэтому я проголосовала против этого законопроекта», — заявила канцлер. «Я надеюсь, что сегодняшнее голосование не только поспособствует уважению разных точек зрения, но и принесет в общество мир и сплоченность».
В Германии однополые союзы регистрируют с 2001 года, однако такие отношения подразумевают меньшие права, чем гетеросексуальные браки. Например, люди в однополых союзах не могут пользоваться льготами при налогообложении, предусмотренными для лиц, состоящих в браке, и не могут усыновлять детей. По данным DW, к 2017 году такие союзы зарегистрировало 34 тыс. гомосексуальных пар.
Ранее в июне бундестаг реабилитировал всех осужденных за гомосексуальные отношения в послевоенный период, отменив все приговоры по параграфу 175, который предусматривал за это уголовную ответственность. Он был внесен в Уголовный кодекс в 1871 году, по нему преследовались гомосексуалы во времена нацизма. В ГДР в 1968 году отменили действие параграфа, а в 1969 году в ФРГ смягчили ответственность по нему. Окончательно параграф 175 убрали из Уголовного кодекса в 1994 году.
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