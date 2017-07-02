В Вильнюсе будут экстренно спасать гору Гедеминаса
В мире
30 июня 2017
АА
Вильнюсская мэрия объявила экстремальную ситуацию из-за опасного положения горы Гедиминаса.
фото: delfi.lt
Гора Гедиминаса и остатки замкового комплекса на ней находятся в опасном состоянии: линейные деформации на юго-восточном склоне могут объединиться и вызвать появление еще большего оползня, чем был зафиксирован на западном склоне в октябре, это могло бы привести к обвалу верхнего замка, сообщает Delfi.
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