СБУ обвинила российские спецслужбы в создании вируса Petya
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
01 июля 2017
АА
Служба безопасности Украины уверена, что к кибератакам вируса Petya причастны спецслужбы России.
К кибератаке вируса Petya, от которой преимущественно пострадали компании и ведомства на Украине, причастны те же хакерские группировки, которые совершили кибератаку на украинскую финансовую систему в 2016 году. Это свидетельствует о причастности к атаке российских спецслужб, заявили в Службе безопасности Украины. Известно, что помимо украинских компаний пострадали и российские, а затем вирус начал распространяться по другим странам.
Данные об участии в кибератаке хакерских группировок СБУ получила при «взаимодействии с международными антивирусными компаниями».
В СБУ считают, что последняя кибератака была направлена на «дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране». О том, что вирус является «прикрытием для масштабной атаки на Украину», свидетельствует то, что у хакеров «отсутствовал реальный механизм» получения денег пользователей. «Обогащение не было целью атаки», - уверены в Киеве.
В украинской службе безопасности пришли к выводу, что вирус был предназначен для «уничтожения важных данных» и «нарушения работы государственных и частных учреждений Украины», а также для распространения паники среди населения.В СБУ отметили «оригинальность» вектора заражения», связанного с использованием прикладного бухгалтерского программного обеспечения, что за последние годы «встречалось лишь раз», во время кибератаки со стороны Северной Кореи.
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