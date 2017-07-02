Певицу Бьянку не пустили в Украину

Украинские пограничники не пустили в страну известную российскую певицу Бьянку. Ей запретили въезд в страну все по тем же крымским основаниям.
Российская певица Татьяне Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, не смогла попасть в Одессу, где у нее был запланирован концерт. Сотрудники Государственной пограничной запретили певице въезд в страну на три года в связи с тем, что она без согласования с Киевом посещала Крым.
Как заявила в социальных сетях сама Татьяна Липницкая, она надеется, что несмотря на запрет вскоре все же сможет в Украину с гастролями, так как 6 лет прожила в Киеве, и считает Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию.
Падение частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" после пуска с космодрома Байконур привело к степному пожару площадью свыше 190 квадратных километров. В результате от ожогов погибли два гражданина Казахстана.
Президент США Дональд Трамп анонсировал меры, которые он намерен предпринять для наступления «золотой эры» американской энергетики. В планах – увеличение добычи нефти, экспорт газа в Азию и Европу, поставки угля в Украину.
Американские сенаторы предложили запретить устанавливать на компьютерах Министерства обороны продукты «Лаборатории Касперского». Инициатива последовала после сообщений о допросах сотрудников этой компании агентами ФБР.
Исследования показали, что у Жириновского, Наполеона и Эйнштейна были общие предки, а также то, что 20% россиян имеют общие корни с Елизаветой II и Марией Медичи, а 25% российских мужчин имеют общих предков с Томом Хэнксом и Никитой Михалковым.
Подходы по формированию Секторальной рамки квалификаций сферы оценочной деятельности рассмотрены на заседании Экспертно-консультативного совета (ЭКС) по оценочной деятельности при Государственном комитете по имуществу.
Мальдивы уже давно стали синонимом роскоши, люкса и красивой жизни. Зачитываясь отзывами побывавших на этих райских курортах, ты словишь себя на мысли, что готов душу дьяволу продать за пару-тройку дней на лазурных берегах Индийского океана!