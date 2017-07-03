Налоговая России получила право блокировать интернет-казино и другие игровые ресурсы

Федеральная налоговая служба получила право блокировать не только сайты интернет-казино и лотерей, но и сайты, которые с помощью программного обеспечения позволяют получить доступ к запрещенным игровым ресурсам, пишет РБК.

Это следует из совместного приказа Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Приказ издан 18 мая 2017 года и утвержден в Минюсте 27 июня. Он определяет критерии оценки материалов сайтов для включения их в реестр запрещенных. Однако только в пунктах, посвященных критериям блокировки сайтов азартных игр и лотерей, говор​​ится о программах, которые предоставляют доступ к запрещенным ранее игровым сайтам. В качестве основания для внесения в реестр запрещенных в пункте 4.1.7 значится «наличие на странице сайта в сети интернет информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, страницы сайта в сети интернет, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая критериям 4.1.1–4.1.6 настоящих критериев». В названных пунктах 4.1.1–4.1.6 описаны критерии блокировки интернет-казино и лотерей.

Из приказа следует, что налоговая служба может блокировать анонимайзеры и сайты VPN-сервисов, если с их помощью можно получить доступ к сайтам нелегальных в России интернет-казино и лотерей. При этом предоставление анонимайзером доступа к запрещенным порноресурсам или сайтам о наркотиках критерием для блокировки сервиса не является, следует из приказа.

Федеральная налоговая служба получила право внесудебной блокировки сайтов в октябре 2015 года по постановлению правительства. Кроме нее такими полномочиями наделены Роскомнадзор, МВД и Роспотребнадзор.

Как поясняется на сайте Роскомнадзора, МВД может вносить в реестр запрещенных сайты о наркотических веществах и прекурсорах, Роспотребнадзор отслеживает сайты о способах совершения самоубийства, Федеральная налоговая служба - сайты азартных игр и лотерей, а Роскомнадзор занимается порнографией, контролем появления запрещенных материалов в СМИ и блокировками по решению суда.