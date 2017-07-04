Антирекорд: отток капитала из России достиг максимума за три последних года

Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в российские активы, сообщает «Коммерсантъ». За этот период они вывели из российских акций более 1,6 млрд долларов — максимальный отток за последние три с половиной года. Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также с падением цен на нефть.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок. По оценкам «Ъ», основанным на данных «Ренессанс Капитала», объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил 83 млн долларов. Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил 1,6 млрд долларов.

Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской. С августа 2013 года за семь месяцев почти непрерывного бегства инвесторов российские фонды потеряли 2,47 млрд долларов, а все фонды, ориентированные на emerging markets, лишились более 44 млрд долларов.

Издание отмечает, что нынешнему негативному восприятию инвесторами российского рынка способствуют в первую очередь внутренние риски, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране. И на первом месте — неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США. В июне Сенат США подготовил законопроект о расширении антироссийских санкций. В минувшую среду Совет ЕС также продлил секторальные санкции против России. В пятницу Москва предприняла ответные действия, продлив ограничения.

Снижает привлекательность рублевых активов и обострение корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система». «Ситуация вокруг АФК «Система», безусловно, не улучшает инвестиционный климат на российском рынке, однако пока влияние данной истории на рынок ограничивается, по сути, динамикой котировок бумаг самого холдинга и частично МТС»,— отмечает начальник управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимир Веденеев.

Пессимистичным настроениям иностранных инвесторов способствует и низкая эффективность соглашения стран ОПЕК, поскольку глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось.