«Газпром» подписал соглашение о начале поставок газа в Китай
В мире
04 июля 2017
АА
Стороны подписали контракт о траспортировке по «Силе Сибири» с 20 декабря 2019 года.
фото: vedomosti.ru
«Газпром» и CNPC подписали соглашение о дате начала поставок газа по газопроводу «Сила Сибири», сообщил предправления российской компании Алексей Миллер.
«В рамках переговоров сегодня подписано соглашение между "Газпромом" и CNPC по дате начала поставок газа по "Силе Сибири" с 20 декабря 2019 г.», - цитируют Миллера «Ведомости».
Контракт с китайской CNPC предусматривает поставку в Китай до 38 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет по трубопроводу «Сила Сибири». Документ был подписан в мае 2014 г., а вступил в силу только в мае 2015 г. Временное окно, когда «Газпром» должен начать поставки, – с мая 2019 г. по май 2021 г. Точную дату начала поставок «Газпром» ранее не называл. Сырьевой базой должны стать газ с Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области.
Миллер напомнил, что, по оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет уровень потребления газа в Китае выйдет на 300 млрд куб в год.
Стороны обсуждают новые поставки российского газа в Китай, добавил он: «Договорились, что осенью этого года переговоры по новым поставкам перейдут в завершающую стадию».
Западный маршрут («Сила Сибири – 2») протяженностью около 2600 км нужен для транспортировки газа Западной Сибири до границы с Китаем. Соглашение об основных условиях поставок газа по этому маршруту «Газпром» и китайская CNPC подписали 8 мая 2015 г. «Газпром» будет поставлять до 30 млрд куб. м газа в год сроком на 30 лет по газопроводу «Алтай». 30 млрд куб. м – это первая нитка газопровода, в дальнейшем возможно увеличение объема до 60–100 млрд куб. м. Ресурсной базой для «Алтая» должны стать запасы газа в Западной Сибири, в частности Бованенковское месторождение.
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