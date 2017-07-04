Глава отделения Сбербанка в Чечне незаконно обналичил более миллиарда рублей
В мире
04 июля 2017
АА
Руководитель отделения Сбербанка в Чечне подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств.
фото: tass.ru
Незаконные банковские операции были совершены более чем на 1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов, – говорится в сообщении. – В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей".
Джабраилов объявлен в розыск. По данным МВД, он скрывается за пределами России.
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