Польша выступает против интеграции Украины в ЕС из-за культа Бандеры

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства.

Об этом дипломат сказал в интервью изданию wPolityce, сообщает «Лента.Ру».

«Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — подчеркнул Ващиковский.

По словам главы польского МИД, Варшава в 1990-е годы совершила ряд ошибок в вопросе защиты прав польского меньшинства в Германии и Литве. «Наученные этим опытом, мы будем от Украины категорически требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев станет у врат Европы просить членство. Мы проявим такую же твердость, как Греция по отношению к Македонии по поводу названия страны», — подчеркнул Ващиковский.