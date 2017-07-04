Польша выступает против интеграции Украины в ЕС из-за культа Бандеры
В мире
04 июля 2017
АА
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства.
фото: lenta.ru
Об этом дипломат сказал в интервью изданию wPolityce, сообщает «Лента.Ру».
«Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — подчеркнул Ващиковский.
По словам главы польского МИД, Варшава в 1990-е годы совершила ряд ошибок в вопросе защиты прав польского меньшинства в Германии и Литве. «Наученные этим опытом, мы будем от Украины категорически требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев станет у врат Европы просить членство. Мы проявим такую же твердость, как Греция по отношению к Македонии по поводу названия страны», — подчеркнул Ващиковский.
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